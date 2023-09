Polícia apreende 3 adolescentes suspeitos de matar motorista de aplicativo, em São Gonçalo/CE

Três adolescentes suspeitos de envolvimento na morte do motorista de aplicativo Antônio Cláudio Nascimento, de 29 anos, em São Gonçalo do Amarante, na Região Metropolitana de Fortaleza, foram apreendidos pela polícia nesta quinta-feira (14).





Antônio Cláudio era acadêmico de direito e havia saído de casa na noite do dia 8 de junho, para trabalhar. Sem conseguir manter contato com o jovem, os familiares mobilizaram as redes sociais para divulgar o desaparecimento. Contudo, no dia 9 de junho, o corpo do motorista foi encontrado em um matagal com marcas de violência.





À época, a família do motorista relatou que o carro dele foi encontrado no bairro Cristo Redentor, na zona oeste de Fortaleza, horas depois do achado do corpo.





De acordo com a Polícia Civil, durante as investigações os agentes apuraram que a última corrida aceita por Cláudio antes do sumiço teve como partida o município de Caucaia.





Em posse da dinâmica do crime e, com a localização do veículo, os policiais civis da Delegacia Metropolitana de São Gonçalo do Amarante, com apoio de outras especializadas, conseguiram identificar a participação de três adolescentes no caso.





Os indivíduos, de 15, 16 e 17 anos de idade, foram localizados no bairro Barra do Ceará, na capital. As roupas usadas por eles no dia do crime, e o celular da vítima, também foram apreendidos durante a ofensiva.





O trio foi conduzido à Delegacia da Criança e do Adolescente (DCA), onde a polícia cumpriu os mandados de busca e apreensão pelo ato infracional análogo ao crime de latrocínio, que é o roubo seguido de morte.





Ainda segundo a polícia, as investigações permanecem com foco em localizar outros participantes do crime.





