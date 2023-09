Praias de Jericoacoara e Canoa Quebrada estão próprias para o banho

Cinquenta e sete trechos de orla cearense estão adequados para banho, segundo o novo boletim de balneabilidade da Superintendência Estadual do Meio Ambiente (Semace), divulgado nesta sexta-feira (29), e já consta no site e no aplicativo do órgão.



Com relação ao litoral Leste, são 17 os pontos monitorados que se apresentam próprios para banho.

Com destaque para as seguintes praias: Canoa Quebrada

Iguape

Prainha

Praia das Fontes O litoral Oeste também apresenta 18 trechos favoráveis para banho, dos quais se destacam as praias: Cumbuco Mundaú

Paracuru

Flecheiras

Jericoacoara Praias de Fortaleza

No setor Leste de Fortaleza, 12 trechos estão próprios para banho, da Praia do Futuro, na altura da Capela de Santa Terezinha, próximo ao Posto Guarda-vidas 09 até na altura da rua Ismael Pordeus. Também estão próprias as praias do Titanzinho, da Abreulândia, na altura da rua Teófilo Ramos, e da Sabiaguaba, na altura da rua Sabiaguaba.

O setor Centro apresenta sete trechos adequados, que estão entre a praia do Mucuripe, na altura do Jardim Japonês e da Arena Beira Mar, até a praia dos Crush, na altura do Centro Cultural Belchior.

Já no setor Oeste, três trechos estão próprios, a praia da Leste Oeste, próximo à igreja de Santa Edwiges, a praia do Pirambu, na altura da av. Filomeno Gomes e a praia da Formosa, na altura do Posto de Saúde Guiomar Arruda.

G1 CE