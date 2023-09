Viaduto cria 'muralha' dividindo cidade no Ceará, e moradores improvisam escadas para atravessar via

Dois viadutos criaram uma "muralha" e dividiram ao meio a cidade de Tianguá , a 320 km de Fortaleza. Devido ao paredão, os pedestres improvisaram escadas em alguns trechos para cruzar a via. O viaduto fica na principal via de acesso à cidade para motoristas que viajam de cidades da Serra da Ibiapaba.





As escadas foram colocadas na área mais baixa dos viadutos. Em todo o percurso há apenas uma passarela para pedestres e segundo moradores não é utilizada.





"Todos os dias é sempre a mesma situação, todo dia presencio acidentes neste trecho. As pessoas precisam usar as escadinhas para passar do outro lado da rodovia", disse uma estudante.





A TV Verdes Mares entrou em contato com o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) e questionou sobre as obras do viaduto, mas não obteve resposta até a última atualização desta reportagem.

Problema antigo





Em setembro de 2011, o g1 mostrou a dificuldade de pedestres e motoristas no trecho. A estrutura do viaduto foi iniciada, na época, mas não foi concluída e serviu de estacionamento para os carros. Os motoristas eram obrigados a reduzir a velocidade, além de trafegar no trecho danificado que estava cheia de buracos.





Os trabalhos de duplicação da rodovia BR-222 e a liberação do viaduto ocorreu em setembro de 2022. O trecho compreende entre o km 309,25 e o km 315,8, totalizando 6,52 quilômetros de extensão. A obra teve um investimento total de R$ 95,4 milhões, segundo informações do Dnit.





G1 CE