Multidão: novas imagens impressionantes mostram Bolsonaro "nos braços do povo" em Fortaleza; VEJA VÍDEO

O ex-presidente Jair Bolsonaro foi recebido por apoiadores nesta sexta-feira, 29. Cumprindo agenda em Fortaleza, ele almoçou no restaurante Vasto e depois rumou para encontro no QG do deputado federal André Fernandes, na Aldeota.





Em vídeo impressionantes, Bolsonaro aparece no meio da multidão e recebendo o carinho do povo cearense. Veja o vídeo no link abaixo:





Na chegada, foi ovacionado. Depois, ouviu o coro “Lula, ladrão. Seu lugar é na prisão”.





Com informações: Focus.

Disseram que ninguém iria recepcionar Jair Bolsonaro no meu QG em Fortaleza… Quebraram a cara! Tinha mais gente do que no 7 de setembro desse ano. pic.twitter.com/iCgE943sB2 — André Fernandes (@andrefernm) September 29, 2023