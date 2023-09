Prefeitos de mais de 700 municípios do Nordeste entram em greve

Prefeitos de 11 Estados realizam protestos nesta quarta-feira (30) com o objetivo de reivindicar mais receitas do governo federal para os municípios. As cidades vão paralisar serviços administrativos.





Em todas as unidades federativas do Nordeste, as prefeituras irão paralisar atividades administrativas e colocar faixas questionando a redução de envios de recursos financeiros para as cidades.





Também é previsto que os chefes municipais compareçam em Brasília para realizar manifestações e pedir mais apoio de parlamentares do Congresso.





