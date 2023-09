VIOLÊNCIA SEM CONTROLE EM SOBRAL: MAIS UM HOMICÍDIO A FACA FOI REGISTRADO NA "PRINCESA DO NORTE"

Paulo Henrique da Silva Nascimento, 32 anos, gesseiro, natural de Sobral, morreu no última quarta-feira, dia 30, em um dos leitos do hospital Santa Casa de Sobral. A vítima havia sido ferida com golpes de faca após uma briga no mercado central de Sobral. O crime aconteceu no dia 20 de agosto do ano corrente. O suspeito fugiu e ainda não foi preso.

Paulo Henrique foi socorrido para o hospital Santa Casa, mas não resistiu aos ferimentos e na quarta, dia 30, morreu.

Sobral registra 43 homicídios dolosos no corrente ano!

A Polícia Civil está investigando a motivação do crime.

Com informações de Sobral Favela News