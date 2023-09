Rapaz de 18 anos é executado com mais de 20 tiros

Um jovem de 18 anos foi executado com mais de 20 tiros na noite dessa sexta-feira, 15, em Caucaia, Região Metropolitana de Fortaleza (RMF). O caso foi registrado no bairro Tabapua.





Segundo a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará (SSPDS), equipes da Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE) e da Polícia Militar do Ceará (PMCE) estão em diligências relacionadas a um homicídio doloso registrado nessa sexta-feira.





Imagens de câmeras de segurança mostram a ação criminosa. Uma mulher, não identificada formalmente, foi lesionada e socorrida para uma unidade hospitalar.





Conforme a nota da SSPDS, além da PMCE, equipes da Perícia Forense do Estado (Pefoce) e do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) da PC-CE foram acionadas para a ocorrência. As investigações ficam a cargo da Delegacia Metropolitana de Caucaia





