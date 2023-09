REVOLTANTE! Prefeitura de Ipu quer cobrar R$ 55 para garantir transporte a universitários

A Prefeitura de Ipu quer cobrar um valor de R$ 55 por mês dos universitários para garantir o transporte dos universitários. A denúncia é dos próprios alunos. Cerca de 50 estudantes universitários se reuniram no galpão dos feirantes, no centro do município, em uma manifestação contra a medida e solicitando a disponibilização de mais um ônibus para atender a demanda. Em nota, a Prefeitura rebateu, destacando que disponibiliza nove ônibus gratuitos para transporte dos estudantes universitários.





Durante a manifestação, os estudantes universitários cobraram a disponibilização de mais um ônibus para atender a demanda que, de acordo com eles, atualmente é insuficiente. Atualmente, cerca de 400 universitários estudam no município de Sobral. Ainda durante a manifestação, alunos informaram que estão perdendo aulas pela falta de transporte.





Por meio de nota, a Prefeitura de Ipu informou que não é atribuição dos municípios custear despesas com transporte universitário. Contudo, a gestão afirmou que disponibiliza, com recursos próprios, nove ônibus para o transporte de alunos que estudam nas universidades de Sobral e Crateús.1 ônibus para Crateús (domingo e sexta)





3 ônibus para Sobral (domingo) – alunos residentes

2 ônibus para Sobral (manhã – segunda a sexta)

3 ônibus para Sobral (noite – segunda a sexta)





“Não é atribuição dos municípios custear despesas com ensino superior, nesse caso, não pode ser utilizado recurso do FUNDEB para essa despesa, ou seja, todas essas despesas são custeadas com recursos próprios do município. Nenhum município da região do porte do Ipu, ou até maior, disponibiliza uma frota de ônibus igual a essa para os universitários. Isso mostra o quanto a gestão valoriza e apoia nossos estudantes”, conclui.





Com CN7