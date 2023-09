Os melhores alunos do Ceará se encontram na Fazenda Thanks – Umirim/CE

Os calouros do curso de Medicina Veterinária no (UNINTA), visitaram na terça-feira (05), a cidade encanta, Fazenda Tanks. Na ocasião, os futuros profissionais, tiveram contato com o campo e com os grandes animais. A aula de campo foi organizada pela coordenadora do Curso, Profa. Me Márcia Sobral e da Prof.ª Me Luciana Guedes.





O gerente geral da Fazenda Tanks, Herry Rangel, recepcionou a comitiva e acompanhou em setores produtivos da cidade encantada e assim, esclarecendo dúvidas dos acadêmicos no que se refere ao trabalho no campo.

Os alunos visitaram Manejo de maternidade: assistência à vaca durante o parto, reservando às vacas numa área de pasto específico, classificado como pasto-maternidade; O bezerreiro, sendo é um dos locais de maior importância em uma fazenda leiteira, pois de lá sairão às futuras matrizes; Os gados Nelores; Sendo que a raça Nelore passou por intenso melhoramento genético no Brasil; O compost barn que é um sistema de instalação que consiste em um grande espaço físico coberto para descanso das vacas. O principal objetivo é garantir aos animais conforto e um local seco para ficarem e a compostagem do material da cama. A ordenha, tendo como principal objetivo permitindo a obtenção de leite com qualidade, devido a menos contaminação por microrganismos, além de reduzir a ocorrência de mastite.





Em seguida, a comitiva de alunos de calouros do curso de Medicina Veterinária do Uninta - Fortaleza visitou o projeto futuro para a cidade encantada, onde, visitaram futuras instalações e obras em curso. Projeto esse, que tem como foco e objetivo na geração de emprego e desenvolver o turismo e a economia no município de Umirim e se referência é um local turístico e recebendo visitantes de toda região norte.





E finalizando, os acadêmicos visitaram as instalações do mais novo e moderno campus de ensino dentro da fazenda. Onde tem a proposta inicial de oferta o curso de medicina veterinária em regime de internato e externato para os próximos semestres.





O diretor do campus universitário da fazenda Tanks, Dr. Kolowyskys Dantas, falou da importância desses futuros profissionais formado na área. E ressaltou que a teoria em sala de aula é válida, mas, na prática, requer muito do profissional e que era, a oportunidade em colocar em prática os ensinamentos em sala de aula. “É muito importante que o aluno ele possa se empenha e estar sempre atualizando e focando na profissão que ele quer seguir. E assim, será sem sobra de dúvidas, um profissional que o mercado exige, um profissional de excelência”.





SOBRE O CURSO





O Curso de Medicina Veterinária do Centro Universitário Inta (UNINTA) habilita o profissional para assumir funções e obrigações no exercício da profissão no âmbito de suas atividades com espírito científico e investigativo, criatividade e empreendedorismo na solução dos problemas. Esse conhecimento é desenvolvido através de aulas teóricas e práticas, estágios, participações em projetos de pesquisa e Extensão e acompanhamento de serviços de rotina na Instituição no acompanhamento da saúde dos animais de companhia (cães e gatos); de produção (aves, bovinos, equinos, caprinos, ovinos, suínos) e selvagens (de cativeiro ou de vida livre); no controle de qualidade da produção dos produtos e subprodutos de origem animal (carne, leite, ovos e pescados).





Por Gabriel Lopes