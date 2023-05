Ordem de serviço para construção da UPA Animal em Juazeiro é assinada

Nesta sexta-feira (05), o prefeito de Juazeiro do Norte, Glêdson Bezerra, assinou a ordem de serviço para construção da UPA Animal no município. O terreno em que a obra será executada é localizado no Bairro Cidade Universitária, onde ocorreu o evento da assinatura. A obra está prevista para iniciar nos próximos dias, com prazo para construção de 180 dias. A iniciativa é resultado de emenda parlamentar de R$1 milhão, do deputado Federal Célio Studart.





Conforme divulgado pela Prefeitura de Juazeiro do Norte, a execução ocorrerá através da Secretaria de Infraestrutura. O equipamento contará com recepção e espera, triagem, consultório, coordenação, paramentação, centro cirúrgico, expurgo e enfermaria com 24 leitos. O local terá ainda copa, banheiros comuns e banheiro adaptado, além de espaço para destinação de resíduos.





Ainda segundo a Prefeitura, a UPA Animal será implantada numa quadra independente, com acesso principal pela Rua Francisco Benedito de Oliveira. O funcionamento ficará a cargo da Secretaria de Meio Ambiente e Serviços Públicos, através do setor de Bem-estar Animal. O local disponibilizará consultas, campanhas de vacinação e cirurgias de baixa complexidade.





O principal objetivo da iniciativa é favorecer o acesso a qualquer cidadão que necessite de assistência técnica hospitalar, dentro da rede pública de saúde, para seu animal de estimação. A UPA será entregue, totalmente equipada, e funcionará através de convênios, além de servidores do município. Durante o evento de assinatura, Glêdson agradeceu e anunciou que novas emendas do deputado Célio Studart devem chegar ao município para a manutenção e funcionamento do equipamento. Pelas redes sociais, afirmou estar "muito feliz em poder dar mais um passo nessa importante política pública".





(Jornal do Cariri)