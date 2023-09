Tragédia Chega a 22 número de mortos por ciclone no Sul do Brasil

De acordo com o governador do estado, Eduardo Leite (PSDB), 15 corpos foram encontrados nesta terça (5) no município de Muçum

A forte chuva que atinge o Rio Grande do Sul, causada pela formação de um ciclone extratropical sobre o Atlântico, já causou 21 mortes desde segunda (4) no estado. Há também registro de uma morte em Jupiá, Santa Catarina, em razão da queda de uma árvore sobre um carro.





De acordo com o governador do estado, Eduardo Leite (PSDB), 15 corpos foram encontrados nesta terça (5) no município de Muçum, no Vale do Taquari. A região, na área central do estado, está completamente inundada pelo rio Taquari, que atingiu 22 metros de altura por volta das 23h de segunda.





As circunstâncias das mortes em Muçum, município de 4.961 habitantes, ainda não foram divulgadas pela Defesa Civil. O município está isolado em razão da queda de uma ponte com Roca Sales, outro município fortemente afetado. Uma missão do governo federal deve ser enviada nesta quarta (6) para o estado.