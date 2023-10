Alerta: Estas duas sensações ao fazer xixi podem indicar câncer

Associado a uma alteração das células que provoca mutações no material genético, o câncer é uma doença complexa ligada a uma variedade de apresentações clínicas. Muitas vezes ocorridas em situações cotidianas como, por exemplo, no banheiro.





Isso porque, de acordo com especialistas, várias formas da doença se manifestam por meio de alterações na cor ou na consistência do xixi. Sensações ao urinar também podem ser relatadas.





Câncer X Xixi





Um dos principais sinais de alerta para o câncer de bexiga é a presença de sangue na urina, que pode ser visível a olho nu ou apenas detectada microscopicamente em exames.





Hematúria, nome dado à presença de sangue no xixi, também é relatada em indicativos de tumores do rim e na próstata. No entanto, nem sempre está ligada a câncer, uma vez que a condição pode ser causada por cálculos urinários e cistite e certos medicamentos.





Já o câncer de bexiga, além do sangue na urina, pode ainda causar sensações como urgência em urinar, mesmo quando a bexiga não está cheia. A condição, inclusive, é relatada em muitos casos.





Outros sinais menos comuns associados à doença são a sensação de queimação durante a micção, vontade de urinar muitas vezes durante a noite, sentir vontade de urinar e não conseguir e ainda sentir dor lombar.





Por isso, na presença desses sintomas, é importante consultar um médico.





O que é o câncer de bexiga?





O câncer de bexiga é um tipo de tumor que pode se desenvolver em diferentes partes da bexiga. É uma condição que pode afetar pessoas de todas as idades e sexos, mas é mais comum em homens do que em mulheres.





De acordo com o Ministério da Saúde, a detecção do câncer de bexiga pode ser feita por meio da investigação com exames clínicos, laboratoriais ou radiológicos, de pessoas com sinais e sintomas sugestivos da doença, ou com o uso de exames periódicos em pessoas sem sinais ou sintomas, mas pertencentes a grupos com maior chance de ter a doença.





Fonte: Catraca Livre