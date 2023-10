AMONTADA/CE: MENINA DE 6 ANOS FILMA O PRÓPRIO 3STUPR0

Vítima de 6 anos gravou o crime e publicou as imagens nas redes sociais do abusador, que era familiar dela. Polícia soltou o suspeito.





Uma menina de 6 anos filmou o momento em que um familiar a estuprou, em Amontada, cidade de 43 mil habitantes no interior do Ceará.





A gravação comprovando o crime foi publicada no status do WhatsApp do abusador. A polícia suspeita que a própria criança fez a publicação escondida.





O estupro aconteceu no dia 9 de outubro, mas o caso só teve repercussão nesta semana.









Tio da menina de 6 anos é suspeito





Segundo reportagem do G1 Ceará, o abusador é tio da vítima, casado com uma tia dela, e teria ficado sozinho com a criança para cuidar dela. A Polícia Civil do Ceará chegou a ouvir o abusador, mas ele foi solto no mesmo dia.





Em nota ao Metrópoles, a Polícia Civil informou que está apurando as circunstâncias do estupro de vulnerável, mas não respondeu ao questionamento sobre o motivo da soltura do abusador.





“Mais detalhes serão repassados em momento oportuno para não comprometer os trabalhos policiais”, escreveu a polícia na nota.





Por Metrópoles