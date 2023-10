Empresária morre ao ser atingida por portão eletrônico em sua residência

Rivana Ferreira, de 43 anos, não resistiu aos ferimentos causados pelo incidente com o portão eletrônico.

Uma empresária de 43 anos perdeu a vida depois de ser atingida pelo portão eletrônico de sua própria casa, na cidade de Rio Verde, sudoeste goiano. Rivana Ferreira, no ato de abrir o portão manualmente, foi surpreendida pelo rompimento do cabo de aço do dispositivo, que, segundo a família, estava com defeito.





Conforme publicado no Metrópoles, a tragédia ocorreu na manhã de terça-feira (17/10), no Bairro Gameleira 1. A empresária recebeu socorro do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e foi encaminhada ao Hospital Municipal Universitário (HMU), mas não conseguiu sobreviver aos ferimentos e veio a óbito nas dependências da unidade de saúde.





De acordo com relatos de parentes, a empresária havia saído com sua mãe para fazer compras no supermercado. Ao retornarem à residência, ela estacionou o carro na entrada e desceu para abrir o portão. Apesar de tentar utilizar o controle para acioná-lo, foi incapaz de fazê-lo devido a uma falha no motor.





O portão em questão é do tipo basculante, ou seja, ele se abre para cima e permanece suspenso na posição horizontal quando está aberto. Com a súbita ruptura do cabo de aço, o portão desabou por completo sobre a empresária.





Por Rafaela Sousa