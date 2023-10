ASSASSINATOS DE MÉDICOS NO RJ SACODE O BRASIL

Três médicos de São Paulo foram assassinados à tiros em um quiosque na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, durante a madrugada desta quinta-feira (5/10). Um profissional também ficou ferido e se encontra em estado grave. A Delegacia de Homicídios da Capital (DHC), da Polícia Civil do Rio (PCERJ), instaurou um inquérito para investigar o homicídio.





As vítimas eram médicos de São Paulo, que estavam no Rio para um congresso de Ortopedia. Marcos de Andrade Corsato, de 62 anos, e Perseu Ribeiro Almeida, de 33, morreram ainda no local. Diego Ralf Bonfim, de 35, chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos. Outro homem, identificado como Daniel Sonnewend Proença, também foi ferido e levado para o Hospital Lourenço Jorge, também na Barra. O estado de saúde dele é estável. Uma das vítimas do ataque a tiros num quiosque da Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio, é irmão da deputada federal Sâmia Bomfim e cunhado do também deputado Glauber Braga, ambos do PSOL. Diego Ralf Bomfim, de 35 anos, chegou a ser levado para o Hospital Lourenço Jorge, mas não resistiu aos ferimentos.





com Metrópoles e o Globo