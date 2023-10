ELMANO ANUNCIA IML PARA A IBIAPABA

O governador Elmano de Freitas (PT) confirmou, durante live nesta quarta (4), a instalação de uma unidade do Instituto Médico Legal (IML) na Serra da Ibiapaba depois que se reuniu com o Ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, em Brasília, para conseguir recursos para projetos ao Estado. Segundo o petista, o projeto vai contar com investimento de R$ 6 milhões. Elmano não detalhou o município onde a unidade do IML será instalada.





A criação da unidade já é um pedido antigo de moradores da região. Em maio, o deputado Dr. Oscar Rodrigues (União) enviou requerimento ao secretário estadual da Segurança Pública e Defesa Social, Samuel Elânio, para a instalação do IML na Ibiapaba. Na justificativa, o Requerimento de nº 6975/2023 diz que o IML de Sobral se encontrava superlotado, pois cobria também a área da Ibiapaba. De acordo com o Censo de 2020 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, a Serra da Ibiapaba possui uma população total de 364.867, com destaques para os municípios de Tianguá (76.537) e Viçosa do Ceará (61.410).





O IML é incorporado à Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce), criada em 2008. Atualmente, no Estado, existem nove unidades da Pefoce, localizadas em Fortaleza; Sobral (Zona Norte); Juazeiro do Norte (Sul); Quixeramobim (Sertão Central); Canindé (Sertões); Iguatu (Centro Sul); Tauá (Inhamuns); Russas (Vale do Jaguaribe); e Crateús (Sertões de Crateús). A população da Ibiapaba é atendida pela unidade de Sobral.