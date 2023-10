CAMOCIM-CE: JOVEM DE 21 ANOS MORRE AO COLIDIR MOTO COM POSTE PRÓXIMO AO AEROPORTO

Noite de domingo, 29, sombria na cidade de Camocim. Após o homicídio registrado por volta de 17h50 no bairro Nossa Senhora de Fátima, a polícia registrou um acidente de trânsito em que a vítima fatal foi uma jovem de 21 anos de idade, identificada como Antônia Neuliane da Rocha Costa. O acidente de trânsito aconteceu na Rua Sebastião Lopes, entrada do aeroporto. A condutora trafegava em uma moto Honda Biz branca, quando colidiu violentamente com um poste da ENEL, vindo a óbito ali mesmo no local. Informações extra oficiais dão conta que um veículo teria trancado a condutora e esta teria perdido o controle e colidido com o poste. Ainda segundo informações, a vítima tinha passado a tarde em uma regata no bairro Pantanal, ingerindo bebidas alcoólicas com um grupo de amigos.





Uma equipe da PM foi acionada para resguardar o local até a chegada da perícia.





Com informações de Camocim Polícia 24h