CHACINA: Criminosos invadem residência e matam quatro pessoas da mesma família em Itarema/CE

Uma tragédia chocou a pequena comunidade de Patos, no litoral de Itarema, na madrugada desta segunda-feira (30). Quatro pessoas foram mortas a tiros em uma residência, todas elas estavam dormindo no momento do crime.





Segundo informações, entre as vítimas, encontrava-se uma criança de apenas 11 anos, que teve sua vida ceifada de forma brutal. As outras vítimas: duas irmãs, identificadas como Josy e Duda e um rapaz conhecido por Theo.





As polícias militar e civil foram acionadas imediatamente e estão conduzindo as diligências no local do crime. Até o momento, as autoridades não dispõem de informações sobre a possível motivação desse ato violento que resultou na perda de quatro vidas.





A comunidade de Itarema tem enfrentado um aumento no número de homicídios nos últimos meses, o que tem deixado a população em constante estado de alerta. O impacto dessa tragédia deixa marcas profundas e de luto na comunidade de Patos.





Medidas de segurança e investigação rigorosa são necessárias para trazer justiça e garantir a tranquilidade da população.





Com informações de Sobral Online