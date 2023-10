Cid desafia André e mantém reunião no PDT mesmo após ser destituído da presidência

O senador Cid Gomes (PDT) se manifestou, nesta segunda-feira (2), sobre sua destituição da presidência estadual do PDT. Por meio de nota, Cid disse ter ficado “surpreso” com a decisão de André Figueiredo (PDT) de retomar o comando da sigla. Entretanto, afirmou que se reunirá com lideranças do partido para definir quais serão os próximos passos e que fez “em dois meses o que não foi feito em quatro anos”.





“Vou me reunir com companheiros para seguir o projeto de pacificar o partido. Vejo a decisão da direção nacional como gesto para um acordo (…) Fiz, em dois meses, o que não foi feito em quatro anos. Conversei com todos os prefeitos, vereadores, deputados estaduais e federais e lideranças em todo o Ceará”, diz um trecho da nota.





A mudança no comando do PDT ocorre após a confusão ocorrida durante reunião do Diretório Estadual, na última sexta-feira (29), em Fortaleza. O motivo central do embate foi a discussão sobre se o partido deveria ou não se tornar base do governador Elmano de Freitas (PT). Em meio a discussão, foi possível ouvir batidas na mesa – o autor não pôde ser identificado – bem como cadeiras sendo empurradas, além de vozes exaltadas e gritos.





(CN7)