Cid Gomes cai e André Figueiredo mostra quem manda no PDT do Ceará

com Crusoé









CÁ PRA NÓS: Cid ficaria no comando até 31 de dezembro conforme acordo entre os dois cardeais cearenses. Cid deveria ter atuado para pacificar o partido, o que na visão de Figueiredo ocorreu o contrário. Figueiredo assume a executiva estadual e acumula com a presidência nacional do PDT, já que Carlos Lupi é o atual ministro da Previdência.





Via Blog do César Wagner