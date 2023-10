Deputada é sequestrada por homens armados no Rio

A deputada Lucinha (PSD-RJ) foi sequestrada na manhã deste domingo, 01, em um sítio na zona Oeste do Rio de Janeiro. A parlamentar foi abordada por homens armados que a levaram para a comunidade Vila Kennedy. No Instagram, a equipe confirmou que ela já voltou para casa e passa bem. De acordo com informações compartilhadas pela equipe de Lucinha, três homens armados fugiam da comunidade Piegas quando entraram no sítio em que ela estava. Na hora, a deputada desmontava uma festa que tinha realizado com objetivo de comemorar seus 63 anos, mas que foi cancelada por causa das chuvas. Ao invadirem a propriedade, os criminosos identificaram um dos seguranças da deputada como Policial Militar. A parlamentar teria conversado com os bandidos, que exigiram um carro para deixarem o local. Lucinha foi colocada dentro do veículo e acompanhou os bandidos até a Vila Kennedy, onde foi deixada. No Instagram, a equipe da deputada tranquilizou os seguidores. "Informamos a todos que Lucinha se encontra bem e em segurança. Agradecemos toda a preocupação e carinho de todos!", afirmou a assessoria. As informações são do portal Terra.





O caso foi registrado na 35ª DP; A investigação será realizadas pela Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas.





(Blog do César Wagner)