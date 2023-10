POLICIAIS CIVIS ESTÃO SEM ÁGUA PARA CONSUMO NAS DELEGACIAS DO CEARÁ

Delegacias no Ceará estão enfrentando uma falta de água potável. O Diário do Nordeste recebeu a denúncia na sexta-feira, 29, e a Secretaria do Planejamento e Gestão (Seplag) confirmou o problema no sábado, 30. Os policiais civis foram instruídos a trazer sua própria água, sem explicação fornecida.





A Seplag explicou que a suspensão ocorreu devido a "irregularidades detectadas na empresa fornecedora de água registrada nos preços do Estado do Ceará", resultando na imediata interrupção do fornecimento de água para os órgãos. A Secretaria está tomando medidas, como o cancelamento do contrato com a empresa fornecedora e a busca por um novo fornecedor emergencial. Até agora, não há detalhes sobre quando a água será restabelecida.





O delegado Jaime Paula Pessoa Linhares, presidente da Associação dos Delegados de Polícia Civil do Ceará (Adepol-CE), criticou a situação, destacando que é inaceitável que profissionais de plantão não tenham acesso ao básico, e que isso deveria ter sido previsto durante o processo de licitação.





CÁ PRA NÓS: Sem acréscimos, o presidente da Adepol disse tudo.





Fonte: Blog do César Wagner