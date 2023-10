Israel identifica corpo de 3ª vítima brasileira dos terroristas; governo Lula poupa o Hamas

Nota do governo Lula lamenta a morte de Karla Stelzer, 42 anos, mas poupa e não cita o Hamas.





O corpo da brasileira Karla Stelzer Mendes, de 42 anos, foi encontrado nesta sexta-feira (13), segundo comunicaram as autoridades de Israel.





Karla é a terceira vítima dos terroristas do Hamas, que no sábado (7) invadiram o país executando civis covardemente, à queima-roupa, incluindo crianças e até bebês.





Muitas vítimas civis dos terroristas foram decapitadas ou carbonizadas, mesmo crianças e bebês, como mostram as fotos divulgadas pelo primeiro-ministro Benjamin Netaniahu, em resposta à máquina de propaganda do Hamas, que tentava relativizar as atrocidades.





Além da carioca Karla, também foram executados pelos terroristas do Hamas o gaúcho Ranani Glazer e a carioca Bruna Valeanu, ambos de apenas 24 anos de idade, que se divertim em uma festa com a participação de 3 mil jovens; 260 foram assassinados.





Karla vivia em Israel havia 11 anos.





Mais uma vez, o governo brasileiro lamenta o “falecimento” de vítima do terrorismo, mas não tem a dignidade de responsabilizar o Hamas, que nem sequer cita o grupo terrorista na seguinte nota do Ministério das Relações Exteriores:





“Governo brasileiro lamenta e manifesta seu profundo pesar com a morte da cidadã brasileira Karla Stelzer Mendes, de 42 anos, terceira vítima fatal brasileira dos atentados ocorridos no último dia 7 de outubro em Israel. Ao solidarizar-se com a família, amigas e amigos de Karla, o Governo brasileiro reitera seu total repúdio a todos os atos de violência contra a população civil."





Fonte: Diário do Poder