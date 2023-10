TRAGÊNDIA: MÃE E FILHAS GÊMEAS MORREM APÓS PARTO NO HOSPITAL SANTA CASA DE SOBRAL

Madalena Marques Vera, de 26 anos, perdeu as filhas gêmeas ontem (16), e infelizmente morreu em seguida após complicações na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) da Santa Casa de Sobral.





Ela foi transferida do Hospital e Maternidade São José (Guaraciaba do Norte) devido a complicações e a necessidade de duas UTIs Neonatal, sendo encaminhada para Tianguá no dia 3 de outubro, devido a complexidade do caso, ela foi transferida para a Santa Casa de Sobral onde ficou dez dias aguardando a cesária, infelizmente ontem no parto a tragédia aconteceu.





Entenda o caso





No dia 3 de outubro. Dr. Elinaldo que fazia o acompanhamento pediu a transferência para ao hospital São Camilo de Tanguá para a realização do parto em caráter de emergência, devido a necessidade de duas UTIs, ela foi transferida para a Santa Casa de Sobral no dia 6 de outubro, mas após exames os médicos teriam relatado que não era necessário o parto emergencial.





Após dez dias, foi realizado o parto e constatado o óbito das duas crianças, Madalena então foi entubada após complicações e infelizmente não resistiu.





A família acusa a Santa Casa por negligência e diz que entrará com uma ação judicial.





Os três corpos seguirão para Fortaleza para realização de exames.





Com informações de Guaraciaba na Realidade