LAMENTÁVEL! LULA DEFENDE REDUÇÃO DO "PISO SALARIAL DA SAÚDE"; "PREJUÍZO AO GOVERNO"

O governo do presidente Lula (PT), por meio de sua ministra da saúde Nísia Trindade, afirmou que apoia o projeto de lei aprovado pelo Congresso encabeçado por Zeca Dirceu (PT) que reduz o piso da saúde paga aos profissionais da enfermagem em 2023. De acordo com a ministra, essa proposta traria mais recursos para a área sem prejudicar outros setores do governo federal.





Governo Lula, alega que remanejar cerca de R$ 20 bilhões nos últimos meses do ano para a saúde visando cumprir o piso constitucional —o que a equipe econômica considera difícil neste ano— “poderia trazer grave prejuízo, considerando inclusive o curto tempo para uma execução responsável e criteriosa”.





Governo ainda alega que inclusão do pagamentos ao novo piso da saúde para enfermeiros, técnicos e auxiliares deve resultar em um aumento de R$ 4,8 bilhões para o piso da saúde neste ano, que precisará ser remanejado de outras áreas. Vale lembrar que a maioria dos profissionais da saúde apoiaram e fizeram campanha política em favor da volta do governo petista, nas últimas eleições.





Fonte: Revista Ceará

(Foto: Ricardo Stuckert)