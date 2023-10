Mulheres de Varjota farão ato neste sábado contra feminicídios de Dulce Maria e Flávia Sena

Mulheres de Varjota farão uma caminhada pacífica neste sábado (28/10) a partir das 18 horas, pedindo paz e justiça pelos feminicídios ocorridos em menos de um mês naquela cidade, da técnica de enfermagem Dulce Maria Araújo e por último da professora Flávia Sena, na quarta-feira. O encontro começará no patamar da Igreja Senhora Santana e seguirá até a Avenida Principal e Mercado Público.





A vice-prefeita Alessandra Araújo é a porta-voz do manifesto e pede o engajamento da população feminina varjotense. Por conta do manifesto ser apenas de mulheres, ela estará representando o prefeito Elmo Monte. Loura do Povo afirma que o movimento é para alertar sobre o crescente número de mulheres vítimas de violência, tanto no município como em todo o restante do Ceará.





“O Governo do Ceará mantém uma secretaria ativa, houve um avanço significativo nas políticas públicas de proteção à mulher, mas se observa que precisa de uma ampliação das atividades nos 184 municípios, para que se amenize a violência contra a mulher. Este clamor é unânime. Requer de cada voz feminina para que crimes como este não fiquem impunes”, afirmou.





(A Voz Sta. Quitéria)