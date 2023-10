Pessimismo: declaração de Lula derruba a Bolsa e dispara dólar e os juros

Lula conseguiu, com algumas frases, derrubar a Bolsa, aumentar o dólar e fazer disparar os juros futuros da economia brasileira.

Com apenas algumas frases, o presidente Lula (PT) conseguiu derrubar a Bolsa de Valores, que estava em alta, e fazer subir o dólar, que estava em baixa.





Ao se pronunciar nesta sexta-feira (27), o petista admitiu que sua determinação de não cortar gastos vai fazer com que a economia brasileira não atinja a meta de zerar o déficit fiscal este ano. “Eu sei da disposição do Haddad, sei da vontade do Haddad, sei da minha disposição. Quero dizer para vocês que nós dificilmente chegaremos à meta zero, até porque eu não quero fazer cortes em investimentos de obras.”





O presidente ainda fez pouco do déficit: “Se o Brasil tiver um déficit de 0,5% (do PIB) o que é? De 0,25%, o que é? Nada. Absolutamente nada”. O pronunciamento de Lula também fez disparar dos juros futuros, que consideram o risco da economia brasileira para investidores.





Às 13h19 o Ibovespa ainda operava em alta em relação ao fechamento de ontem, até às 15h30 a queda passou de 1,25%. Já o dólar, que passou o dia em torno de R$4,94 disparou por volta do mesmo horário e agora já voltou à faixa de R$5,01.





(Diário do Poder)