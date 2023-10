Parceria de Felipe Neto com Bis gera conflito na política brasileira

Após o influenciador Felipe Neto anunciar na última terça-feira que fez uma parceria com a marca de chocolate Lacta, mais especificamente com Bis, vários políticos e apoiadores do ex-presidente Bolsonaro têm apoiado uma campanha de boicote ao chocolate como forma de protesto.



Felipe Neto criticou o governo do ex-presidente em diversos momentos durante seu mandato e no ano passado apoiou abertamente a política de Lula. Por esse motivo, os apoiadores de Bolsonaro estão se manifestando contra o "Bis" nas redes sociais, usando a hashtag #BisNuncaMais, alegando que a marca está favorecendo a militância e os petistas.

Na minha casa: #BisNuncaMais pic.twitter.com/PMje9eqkN2 — 🇧🇷 🇮🇱 JB Neto (João 8:32) - 𝕏 (@ceajur_jobneto) October 14, 2023 Uma onda de vídeos em apoio ao boicote está surgindo nas redes sociais, onde a marca é motivo de piada e até mesmo é descartada para o bem da família brasileira. Vindo daqueles que consumiam cloroquina, o boicote a um chocolate tão gostoso é elogio! Assim como @felipeneto, em 2022 o Brasil pediu BIS de tudo o que nosso país já teve de bom: vacina no braço, economia aquecida e comida no prato. Agora falta só o Bolsa Bis pro povo ficar… pic.twitter.com/nRZVYRxyeq — Randolfe Rodrigues (@randolfeap) October 14, 2023 Por outro lado, os fãs do influenciador e youtuber Felipe Neto estão usando a hashtag #CorujasPedemBis, e os apoiadores de Lula também estão apoiando a campanha em favor do chocolate e de Felipe. O Grupo Mondelez Brasil, que é dono de marcas como Lacta e Bis, disse que sua parceria com Felipe Neto é apenas sobre games e entretenimento, sem envolvimento político. Eles afirmaram que respeitam todas as opiniões, sendo uma líder no mercado de lanches no Brasil.

"Unicamente a sua relevância no universo gamer e de entretenimento, sem qualquer vínculo ou apoio político de qualquer natureza" disse o grupo por meio de nota.

Esta matéria se baseia em informações retiradas do O Povo.

A Voz de Santa Quiteria