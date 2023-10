Porteiro é agredido por morador de prédio em Fortaleza (vídeo)

O fato ocorreu no edifício Jardim Aldeota na Avenida Barão de Studart, no bairro Dionísio Torres em Fortaleza.





O porteiro não autorizou a entrada do entregador, e pediu que o morador viesse retirar o pedido na portaria, isso foi o estopim para essa agressão que foi registrada por outro morador.





O porteiro até tentou se defender, porém foi agredido com vários socos. O profissional estava aparentemente de posse de um facão ou porrete.





Foi aprovado recentemente a lei que proíbe o consumidor de exigir que entregadores de aplicativo entre nos condomínios para fazer entregas. Os pedidos devem ficar nas portarias dos prédios e o consumidor deverá descer para a retirada. A exceção nos casos de moradores com mobilidade reduzida. As informações são do Ceará na Mídia Oficial (instagram).





