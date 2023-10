Aumento do Diesel entra em vigor a partir deste domingo

A partir deste domingo, 1º de outubro, o óleo diesel terá um acréscimo de R$ 0,02 por litro, elevando o preço nas refinarias para R$ 3,80 por litro, devido à nova etapa de reoneração do PIS/Cofins. Em setembro, esses impostos federais, que estavam zerados desde 2022, já haviam sofrido uma elevação de R$ 0,11 por litro.





Até janeiro de 2024, o diesel sofrerá outro aumento de R$ 0,22 por litro, quando o PIS/Cofins será integralmente restaurado a R$ 0,35 por litro. Já os impostos sobre a gasolina foram totalmente reintroduzidos em junho.





Especialistas apontam que os consumidores sentirão o reflexo dessas alterações nos próximos dias nos postos de combustível. Essa decisão de reoneração surge em meio a preços elevados do petróleo no mercado internacional, superando US$ 92.





A política de preços da Petrobras foi alterada em 16 de maio, abandonando a paridade com cotações internacionais e passando a considerar custos internos, preços concorrentes e origens do combustível. Em agosto, houve um reajuste de 16% no litro da gasolina e 25% no diesel nas refinarias da Petrobras.





(Hora Brasília)