R$3,5 bilhões é o valor liberado pelo Governo Lula para emendas parlamentares em um único dia

O governo de Lula efetuou a liberação de R$ 3,5 bilhões em emendas parlamentares, estabelecendo um novo recorde de pagamento em um único dia desde a retomada das atividades do Congresso. Segundo o portal Poder360, o valor total liberado em emendas desde o começo do ano até 2 de outubro alcançou R$ 24,3 bilhões.





Embora os recursos devam ser destinados de acordo com a escolha do parlamentar, a decisão sobre o momento da liberação recai sobre o Executivo. Essa flexibilidade permite que a liberação de emendas seja uma ferramenta nas negociações para votações cruciais para o governo.





Os partidos mais contemplados com esses pagamentos foram o PSD, PT e PL. O total de empenhos do período alcança R$ 25,2 bilhões, tendo o PL, PSD, PP, PT e União Brasil como principais beneficiários.





A Associação Contas Abertas, utilizando dados do Siga Brasil (sistema do Senado), revelou que o presidente Lula estabeleceu em julho um novo recorde de liberação mensal de emendas: R$ 11,8 bilhões destinados a estados e municípios por indicação parlamentar. Foi nesse mês que a reforma tributária e o PL do Carf foram aprovados na Câmara.





(Hora Brasília)