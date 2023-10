SOBRAL-CE: SUSPEITOS DE MATAR JACKSON BEZERRA VÃO A JÚRI POPULAR

O julgamento dos réus pela morte do agente de trânsito Jackson Bezerra, acontecerá nesta quarta-feira, dia 18, no Fórum Dr. José Sabóia, em Sobral/CE.

O julgamento dos homens acusados de matar o agente de trânsito Jackson Marques Bezerra, que estava marcado para 20 de setembro e que foi adiado, acontecerá nesta quarta-feira dia 18.





O juiz assistente da 1ª vara Hugo Gutparaski Miranda, irá coordenar os trabalhos no tribunal popular no júri da comarca de Sobral, sete pessoas da sociedade formarão o conselho de sentença, onde será definido se vai haver absolvição ou condenação.





Os envolvidos na execução de Jackson Bezerra, são: Jonathan Mouta, conhecido por “Bodão”, Alexandre Torres do Nascimento, conhecido por “Peixe”, Carlos César Vasconcelos Moreira Júnior e Henrique Ferreira da Silva, todos denunciados pelo MP por crime de homicídio qualificado.





Ainda existe um quinto acusado identificado por Marcos Felipe Araújo, conhecido por “Crateús”, apontado na investigação como sendo um dos atiradores e que fugiu e se encontra com mandado de prisão preventiva em aberto.





Segundo a investigação policial, o quinteto está sendo acusado de matar no dia 18/ Julho de 2019 o agente de trânsito Jakson Marques Bezerra, quando a vítima retornava da academia tendo sido interceptado na rua Cel Frederico Gomes, bairro Campo dos Velhos, por uma dupla que ocupava uma motocicleta e disparou vários tiros contra a vítima, que morreu no local.





A investigação aponta ainda que a motivação de tamanha barbaridade se deu por conta de que o agente fiscalizava com frequência os transportes públicos e principalmente os mototaxistas piratas, o que causou indignação no grupo criminoso e infelizmente foi armada toda trama para o assassinato do agente público.





Com informações de Olivando Alves