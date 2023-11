2º suspeito de envolvimento em morte de cantora é preso

Nesta terça-feira (14), a polícia prendeu um segundo suspeito de envolvimento na morte da cantora gospel Sara Mariano. O homem foi identificado como Bispo Zadoque. Ele atua em igrejas evangélicas na região metropolitana de Salvador (BA). As informações são do G1.





O delegado Euvaldo Costa, responsável pelas investigações do caso, confirmou, nesta quarta (15), a prisão do suspeito. No entanto, a polícia não detalhou as circunstâncias da prisão.





Bispo Zadoque foi ouvido, na manhã desta quarta, na 25ª delegacia de Dias D’Ávila, na região metropolitana de Salvador.





O primeiro suspeito do crime foi o marido da cantora gospel, Ederlan Santos Mariano, que está preso e é o principal investigado pelo assassinato. Ele foi detido no dia 28 de outubro, quatro dias após o desaparecimento da cantora.





O corpo de Sara Mariano foi encontrado parcialmente carbonizado, e a polícia ainda não sabe como ela foi assassinada. Laudos do Departamento de Polícia Técnica (DPT) irão indicar se a vítima foi morta antes de ter o corpo carbonizado ou se foi queimada viva.





(Pleno News)