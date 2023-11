OPERAÇÃO CONJUNTA DAS POLÍCIAS DO CE E RJ RESULTA NA PRISÃO DE EX-SECRETÁRIO ADJUNTO DE GROAÍRAS

Em uma ação coordenada entre as polícias civis dos estados do Ceará e do Rio de Janeiro, foi efetuada a prisão preventiva de Francisco Erinaldo Ximenes Firmo, mais conhecido como “DJ Naldinho Fechadasso”, ex-Secretário Adjunto de Cultura do município de Groaíras/CE. O mandado de prisão foi cumprido após diligências minuciosas no meio cibernético, conduzidas pela Delegacia Regional de Sobral (Polícia Civil do Estado do Ceará), com apoio da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro.





DJ Naldinho Fechadasso, figura popular em Groaíras e ex-candidato a vereador, estava residindo em um conjunto habitacional no Rio de Janeiro, área sob influência de uma organização criminosa local. Ele já foi alvo de um mandado de busca e apreensão domiciliar em uma investigação que o relacionava ao crime de estupro de vulnerável, conforme o artigo 217-A do Decreto-Lei nº 2.848/1940.





Além disso, uma representação judicial recente apontou DJ Naldinho Fechadasso como líder de uma organização criminosa sediada em Groaíras, voltada ao tráfico de drogas. Esta acusação levou à expedição de uma ordem prisional contra ele, sob o processo de nº 0249212-58.2023.8.06.0001, em tramitação na Vara de Delitos de Organização Criminosa da Comarca de Fortaleza/CE.





A prisão preventiva foi realizada após uma articulação operacional entre as polícias civis de ambos os estados. Com a conclusão dos procedimentos administrativos e policiais, "DJ Naldinho Fechadasso" será encaminhado ao Poder Judiciário para as devidas medidas jurisdicionais. A operação marca um importante avanço na cooperação interestadual no combate ao crime organizado e à criminalidade em geral.





(Sobral Online)