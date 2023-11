DOIS IDOSOS SÃO ASSASSINADOS COM VÁRIOS TIROS EM GRANJA/CE

Não só a localidade de Sairi, mas todo o município de Granja está bastante comovido com o crime bárbaro que ceifou a vida dos agricultores Moisés Pontes Bezerra, natural de Sobral, 59 anos, e Raimundo Batista Torres, natural de Granja, de 69 anos, ambos amigos e residentes na localidade acima citada.





Segundo informações, os agricultores foram assassinados a tiros durante a madrugada desta quarta-feira, 15, na residência do Sr. Moisés. Os assassinos usaram uma pistola calibre 380 e também, possivelmente, um revólver. De acordo com a perícia, o Sr. Moisés teria sido alvejado com seis tiros, cinco no tórax e um na mão. Já o Sr. Raimundo Batista foi alvejado com três tiros nas costas e um no pé.





Realizam diligências no local equipes de policiais militares do P.O.G. e Raio, sob o Comando do Tenente Flávio Araújo, e de policiais civis da DHPP. A motivação ainda está sendo averiguada pela polícia, mas nenhuma hipótese está sendo descartada, o certo é que as vítimas eram dois idosos trabalhadores queridos por todos na pacata Sairi. Infelizmente, com esses dois homicídios, o munícipio de Granja passa a contabilizar 13 homicídios dolosos no ano de 2023. A polícia realiza diligências a procura dos acusados.





Com informações de Camocim Polícia 24h