Atriz grávida de oito meses morre aos 35 anos após ataque cardíaco

Priya, uma atriz indiana de 35 anos, morreu após sofrer um ataque cardíaco. Grávida de oito meses, ela realizava uma consulta de rotina, quando foi acometida de um mal súbito no local. A informação foi divulgada pelo jornal britânico Daily Mail.





O ator Kishor Satya, colega de Priya na novela Karuthamuthu, lamentou por meio de um longo texto nas redes sociais.





– Quando uma pessoa que só tem 35 anos sai deste mundo, a mente não está deixando dizer condolências (..) Como é que o marido e a mãe da Priya vão se recuperar deste colapso…Não sei… – escreveu.





Os médicos conseguiram salvar o bebê, que encontra-se internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) de um hospital particular.





Além de uma atriz muito popular na Índia, Priya também era médica e atuava na área. Ela trabalhava em um hospital na cidade de Thiruvananthapuram, no estado de Kerala, no sul do país, e teria feito uma pausa no trabalho para passar mais tempo com sua família durante a gestação.





