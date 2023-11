Bolsonaro revela que intermediou liberação de brasileiros em Gaza

Em entrevista à CNN, Jair Bolsonaro revelou que conversou com Yossi Shelley, assessor do primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu, buscando apoio para a liberação de brasileiros retidos desde o início do conflito no sul da Faixa de Gaza.





Os brasileiros aguardam autorização do Egito para deixar Gaza pela passagem de Rafah. A conversa, ocorrida há três dias, segundo Bolsonaro, envolveu um pedido de apoio para garantir a saída segura dos brasileiros da região.





Bolsonaro relatou as informações fornecidas por Yossi Shelley: ‘Não há nenhuma medida restritiva, nenhum empecilho por parte do governo de Israel. Israel concordou que os brasileiros têm que sair da região, seja por Israel ou pelo Egito.’





No entanto, fontes indicam um impasse na liberação, pois os governos egípcio e israelense expressam receio de que entre os brasileiros haja cidadãos palestinos ligados ao grupo Hamas. Uma fonte afirmou que os brasileiros precisarão comprovar sua nacionalidade para superar esse obstáculo.”





Fonte: Hora Brasília