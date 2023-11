Caiado pede impeachment de desembargador que sugeriu fim da Polícia Militar de Goiás

Em meio a viagem para a China, onde passará os próximos dias em missão internacional, o governador Ronaldo Caiado (União Brasil) não poupou de críticas o desembargador Adriano Roberto Linhares Camargo do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás (TJGO) e disse nesta quarta-feira (01/11) que a fala do jurista deve ser avaliada pelo Conselho de Ética do judiciário e culminar num eventual impeachment.





A fala acontece em reação após um vídeo de Adriano viralizar nas redes sociais. Ele sugeria o fim da Polícia Militar. “Para mim tem que acabar com a PM e instituir uma forma diferente na área da investigação e da repressão a crimes. A PM deve ser reserva técnica do exército e enfrentar inimigo”, destacou deixando claro que tratava-se de uma opinião.





Caiado num longo vídeo classificou a fala do desembargador como “agressiva” e equiparou-a a um “verdadeiro crime” contra a instituição. Por pelo menos duas vezes, disse que tinha orgulho de comandá-la. “Você deveria conhecer a Constituição Brasileira”, provocou dizendo que a PM tinha bênçãos constitucionais para garantir o Estado Democrático de Direito.





Via Mais Goiás