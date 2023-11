CAMOCIM-CE: CORPO DE HOMEM COM AS MÃOS AMARRADAS E TIROS NA CABEÇA FOI CONDUZIDO AO IML SEM IDENTIFICAÇÃO

O corpo de um homem executado a bala na localidade de Córrego de Dentro, zona rural de Camocim, ainda não foi identificado. A Pefoce realizou os trabalhos periciais e constatou sete perfurações a bala na vítima, sendo cinco da cabeça e dois da perna direita. O corpo foi levado ao IML de Sobral sem der identificado. Na parta das costas da vítima está tatuado o nome “Johnleno”, que com certeza ajudará na identificação.









Entenda





No início da manhã desta sexta-feira, 24, populares encontraram o corpo de um homem às margens de uma estrada carroçável na localidade de Córrego de Dentro, zona rural do município de Camocim. O homem que ainda não foi identificado, estava com as mãos amarradas para trás, tinha sinais de tortura e com tiros na cabeça, uma clara execução. Uma equipe do Destacamento de Parazinho compareceu ao local pra fazer o isolamento da área. Com este caso Camocim chega ao 41º homicídio neste ano.





(Camocim Polícia 24h)