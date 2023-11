POLÍCIA CIVIL DE SOBRAL RECUPERA E RESTITUI MAIS DE 22 CELULARES ROUBADOS E FURTADOS NOS ÚLTIMOS 3 MESES

A Polícia Civil do Estado do Ceará, através de investigação do Núcleo de Roubos e Furtos - NRF - da Delegacia Municipal de Sobral recuperou, entre os meses de setembro, outubro e novembro do presente ano, 22 (vinte e dois) celulares, sendo a maior parte já restituída aos proprietários.





Ao passo que ratificamos a importância do Registro do Boletim de Ocorrência para a recuperação de bens, punição dos culpados e fortalecimento de políticas pública na área da segurança, advertimos que a aquisição de produtos de qualquer natureza sem conhecer a procedência pode sujeitar o consumidor a ser autuado e até preso pelo crime de Receptação (Art. 180 do Código Penal), sendo que a conduta do comerciante ou equiparado é ainda mais gravosa segundo nossa legislação penal.





No Município de Sobral, a população pode registrar o Boletim de Ocorrência na Delegacia Municipal (próximo a Santa Casa), na Delegacia Regional (antigo Detran) e na Delegacia da Mulher (em frente ao fórum), assim como pode optar pelo registro do BO eletrônico através do site da polícia civil ( https://www.delegaciaeletronica.ce.gov.br/beo/del_vir_new.jsp ).