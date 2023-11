Detran realiza leilão com automóveis, motos e sucatas; veja como fazer

O Departamento Estadual de Trânsito do Ceará (Detran-CE) vai realizar um leilão virtual de 13 a 17 de novembro, em Fortaleza. Ao todo, serão ofertados 763 lotes, entre automóveis, motocicletas e sucatas, com lances iniciais entre R$ 50 e R$ 500.





Já nesta quinta e sexta-feira, dias 9 e 10 de novembro, será possível realizar visitação presencial, das 8h às 16h, no pátio do leiloeiro





Quanto aos lotes de sucata, estes só podem ser arrematados por sucateiros (pessoa jurídica) cadastrados previamente no Detran-CE.





Quem estiver interessado em participar, deve realizar a inscrição no site do leiloeiro credenciado da Montenegro Leilões.





O arrematante receberá o veículo adquirido sem nenhum débito anterior ao leilão, tendo a responsabilidade de efetuar apenas o mesmo procedimento de um veículo comprado em concessionária, como taxa de transferência, vistoria e confecção de placas.





Todos os veículos do leilão foram recolhidos pelo órgão por circularem irregularmente em via pública. O Código de Trânsito Brasileiro (CTB) determina que órgãos de trânsito façam leilões de veículos recolhidos, quando não são resgatados pelos proprietários, em 60 dias.





Além disso, o órgão estadual de trânsito ressalta que não encaminha nenhum tipo de conteúdo em aplicativos de mensagens como WhatsApp ou e-mail.





"Desconfie de sites falsos e ofertas com preços e lances iniciais muito abaixo do que normalmente é praticado no mercado de leilões e não realize nenhum tipo de pagamento antecipado."









Serviço





Leilão On-line de Veículos do Detran-CE em Fortaleza

Data: De 13 a 17 de novembro de 2023

Visitação presencial: Quinta e sexta, 9 e 10 de novembro, no Pátio do Montenegro Leilões

Participação e visitação on-line: www.montenegroleiloes.com.br