EM SOBRAL: A DELEGACIA DE DEFESA DA MULHER REALIZA MAIS UMA PRISÃO

A Polícia Civil do Estado do Ceará, por meio da Delegacia de Defesa da Mulher de Sobral-CE, deu cumprimento na data de hoje a um Mandado de Prisão Preventiva em desfavor de JSM, mulher de 34 anos de idade, por crime de Descumprimento de Medida Protetiva deferida em favor da tia da investigada, uma senhora idosa de 67 anos de idade.





Segundo as investigações, a Suspeita tinha um relacionamento amoroso com um primo, filho de sua tia, e todos moravam na mesma residência. Com o fim do relacionamento do casal, a investigada, que é dependente alcoólica e faz uso de medicamentos controlados, passou a ir na casa da idosa de forma reiterada, quando xingava a todos e jogava pedras na residência, causando uma série de transtornos, mesmo ciente da existência de medida protetiva que determinava o afastamento do local.





Diante da gravidade dos fatos, foi feita representação ao Poder Judiciário solicitando prisão preventiva da suspeita, o que foi deferido, sendo que hoje foi dado o cumprimento à ordem judicial de prisão, momento em que a mulher foi encaminhada à Cadeia Pública de Sobral.





Foto ilustrativa