Polícia Civil cumpre 40 mandados de busca e apreensão contra facção carioca que atua no Ceará

Nesta terça-feira (07/11), a Polícia Civil do Ceará desencadeou uma grande operação com o objetivo de cumprir 40 mandados de busca e apreensão contra uma facção criminosa de origem carioca que vem operando no estado. A investida inclui a execução de ordens judiciais para o confisco de bens e o bloqueio de contas bancárias pertencentes aos suspeitos.



Até o fechamento desta matéria, informações iniciais da PCCE indicam a apreensão de 17 veículos que estavam em posse do grupo criminoso.

Esta ação representa a segunda fase da chamada Operação Sarmat, que está sob a responsabilidade da Delegacia de Combate aos Crimes de Lavagem de Dinheiro (DCCLD), com o apoio do Departamento de Recuperação de Ativos (DRA) da Polícia Civil do Ceará.

A operação se estende por 20 municípios localizados em 12 estados do país, com o auxílio do Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP) e das Polícias Civis.

