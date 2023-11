Homem é executado enquanto dormia em caminhão de vaquejada em Varjota

Aldir Fernandes de Sousa Júnior, residente no distrito de Macaraú, em Santa Quitéria, havia participado do evento horas antes no local e estava dormindo em cima do veículo, quando por volta das 5h, o criminoso, cuja características ainda são desconhecidas, chegou a pé e próximo de onde ele estava deitado, efetuou quatro disparos contra a cabeça da vítima, que morreu na hora. Após os disparos, o homem fugiu tomando rumo ignorado.





A Polícia Militar foi acionada e faz diligências pela região no intuito de tentar identificar e capturá-lo. O corpo de Aldir Júnior foi encaminhado para o núcleo da Perícia Forense de Sobral.





A investigação da Polícia Civil deve apurar se houve algum acontecimento ou desentendimento nas horas que antecederam o homicídio no local, porém segundo informações, há cerca de um mês a vítima teria recebido ameaças de morte por telefone.





A cidade de Varjota vive dias tensos na segurança pública, sendo este o segundo crime de morte em duas semanas.





Fonte: A Voz Sta. Quitéria