Cachorro arranca parte da orelha de ladrão e impede roubo em GO. Vídeo

O animal, que é um cachorro caramelo chamado “Pirulito”, acompanhou o tutor até a chegada da polícia. Caso aconteceu em Trindade (GO). As informações são do portal Metrópoles.

Um cachorro da “raça” mais amada do Brasil – vira-lata caramelo – realizou um ato heróico em Trindade, na região metropolitana da capital goiana. O animal, chamado “Pirulito”, arrancou um pedaço da orelha de um ladrão ao impedir um crime na residência onde vive.





O caso aconteceu nessa quarta-feira (8/11). De acordo com a Polícia Militar, o autor do crime tentou enganar o animal com um pedaço de pizza, mas não obteve sucesso.









Ataque ao criminoso





Segundo a PM, os donos da casa disseram que, mesmo mordido pelo cão e com a barulheira feita pelo animal, o homem continuou pegando roupas para furtar, momento em que um deles interviu e pediu ajuda.





Conforme a corporação, o morador conteve o autor do crime e chamou a polícia. Ao mesmo tempo, o cachorro seguiu atacando o homem, que mora em situação de rui e foi preso em flagrante.





De acordo com a PM, durante a abordagem o homem mentiu o nome. A polícia apurou que ele estava foragido pelo crime de furto. As roupas das vítimas foram recuperadas e o preso recebeu atendimento médico.