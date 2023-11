Homem é morto a tiros após chamar mulher casada para dançar

Um trágico acontecimento ocorreu em Paranatama, Pernambuco, no último domingo, quando Daniel Lopes de Carvalho, de 35 anos, foi morto a tiros. O crime aconteceu após Carvalho convidar uma mulher casada para dançar, levando o marido da mulher a cometer o homicídio em um ato aparentemente movido por ciúmes.





Segundo informações da Polícia Civil de Pernambuco, a vítima, Daniel Lopes de Carvalho, foi abordada pelo marido ciumento durante a dança. Testemunhas reportaram que, em um momento de aparente abraço, o suspeito disparou contra Carvalho à queima-roupa. Não há informações se Carvalho estava ciente do estado civil da mulher ao convidá-la para a dança.





Após o ataque, Carvalho ainda foi socorrido e levado ao hospital local, mas infelizmente não sobreviveu aos ferimentos. O suspeito, cuja identidade ainda não foi divulgada, fugiu do local e permanece foragido. A Polícia Civil de Garanhuns está conduzindo as investigações do caso.





O caso segue em aberto, com a polícia buscando pistas para localizar e prender o responsável pelo crime.





