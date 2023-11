Na última terça-feira (21/11), no Hipódromo de La Plata, em Buenos Aires, Argentina, o jóquei sobralense Francisco Leandro tornou-se o novo recordista de vitórias, numa única temporada, na América do Sul. O SOBRALENSE, ao conduzir Preservada ao Disco, na 13ª corrida da jornada, atingiu a marca de 478 primeiros lugares, em 2023 – superando a marca de Jorge Ricardo, com 477 primeiros lugares.





Via Sobral em Revista