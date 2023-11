Mulher recebe caixão ‘de luxo’ como indenização trabalhista após sair de emprego

Um fato bastante inusitado aconteceu há dois meses, na cidade de Monteiro, na região do Cariri paraibano, mas só agora ganhou repercussão na imprensa. Uma mulher recebeu um caixão “de luxo” como pagamento de indenização trabalhista.





Jucykelly Ventura trabalhou por quase dois anos em uma funerária em Monteiro, mas teve que deixar a empresa após o dono falecer e outro proprietário assumir. Como pagamento de indenização pelos serviços prestados, a funerária ofereceu um caixão que, segundo ela, custa cerca de R$ 10 mil.





Em reportagem feita pelo jornalista Edvaldo Reis, Jucykelly demonstra bom humor ao falar do caso e destaca as qualidades do objeto recebido. “A minha reação foi de espanto por não saber onde colocar, porque ela é grande, luxuosa, bonita. Mas eu não tenho medo, por já ter trabalhado nesse tempo. Ela é luxuosa, é bonita, é espaçosa, é fofa, é aconchegante. Só não levo pra casa porque não tem espaço. Mas, superstição contra isso eu não tenho.”





Por falta de espaço na residência dela, Jucykelly deixou o caixão na sala da casa do pai dela até conseguir vendê-lo. A chegada da luxuosa urna foi um episódio à parte, pois ela foi transportada por “Florzinha”, a carroça mais popular de Monteiro, que realiza fretes na cidade.





A dificuldade para vender o caixão está no valor. Segundo Jucykelly, só será possível vendê-lo pelo preço que ele custa se for para outra funerária ou para alguém com alto poder aquisitivo. Na cidade de Sertânia (PE), ofereceram apenas 500 reais. Enquanto a venda não acontece, o caixão permanece à mostra na casa do pai de Jucykelly. “Se pudesse eu até dormia dentro dela, de tão fofa que ela é. Falta só o wi-fi”, brinca a dona.





