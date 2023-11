JOVEM TALENTO MUSICAL, RODRIGO KEVEN, ATINGE MEIO MILHÃO DE STREAMINGS COM SUA MÚSICA AUTORAL

O cantor Tianguaense Rodrigo Keven está provando que o talento não tem idade. Com apenas alguns anos de carreira, o jovem artista já conquistou a marca impressionante de meio milhão de streamings com sua música autoral "Porra Minha Nega".

Sua habilidade em compor letras envolventes e melodias cativantes tem atraído cada vez mais o público geral, tornando-o uma sensação nas plataformas de streaming.





Rodrigo Keven é um exemplo inspirador para outros jovens artistas, mostrando que com dedicação e talento é possível alcançar grandes realizações. Com um futuro promissor pela frente, ele continua a conquistar corações e a deixar sua marca no cenário musical.





Reportagem | Agora Ibiapaba