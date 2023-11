Segunda parcela do 13º dos servidores estaduais será paga em 15 de dezembro

O governador Elmano de Freitas (PT) anunciou, nesta quarta-feira (29), que a segunda parcela do 13º salário dos servidores estaduais será paga no dia 15 de dezembro. A medida vai beneficiar 180 mil servidores estaduais, entre ativos, inativos e pensionistas. Informação foi confirmada durante live nas redes sociais.





Com o montante, além dos salários das folhas de novembro e dezembro a serem depositadas no início e no fim de dezembro, respectivamente, cerca de R$ 2,5 bilhões devem ser injetados na economia estadual no próximo mês.





Ainda durante a live, o chefe do Executivo cearense informou o pagamento do retroativo do reajuste de 3% correspondente ao período de janeiro a maio de 2023. “Isso é um investimento de R$ 96 milhões, mais do que justo, para o pagamento do retroativo dos nossos servidores, que era a recomposição da inflação. Algo absolutamente justo, que nós deveríamos garantir a nossos servidores e servidoras do Estado do Ceará”, disse.





Via CN7